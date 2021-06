Plaza Mundito: Un sitio representativo de Hermosillo ha invadido por las personas sin hogar

Hermosillo, Sonora.- La plaza el Mundito es un sitio representativo de Hermosillo, no solo por su vistosa escultura del globo terráqueo, sino también por tener la fuente más antigua de la ciudad, la cual, está en totalmente en el olvido y sus instalaciones y áreas verdes han pasado a estar a manos de las personas sin hogar.

Este lugar ubicado sobre la Avenida Morelia y Horacio Soria, solía ser de reunión familiar por su cercanía al parque Francisco I Madero y de descanso para aquellos que visitaban el Centro, sin embargo, se convertido en un espacio evitado por la inseguridad que representa.

Durante el día, se pueden observar indigentes alcoholizándose y drogándose haciendo de las bancas sus camas y los árboles sus techos para refugiarse del sol. Por las noches, de acuerdo con comerciantes de los alrededores, es usado como punto para vándalos que vienen de colonias como El Mariachi y La Matanza para cometer sus atracos.

Antonio Morales Soto, mejor conocido como Toño tiene tres meses viviendo en esta zona, platicó que decidió establecerse luego de estar hospitalizado por treinta días a raíz de un accidente que tuvo al caer de un tren en marcha, resultando con múltiples fracturas en piernas y brazos.

Me tumbaron aquí en la Victoria, de milagro no me mataron, me descalabré todo, duré un mes en el hospital general y ahora aquí me la llevo en El Mundito, yo conozco a todos aquí, yo era tractorista pero ahorita no puedo ni trabajar”, indicó.