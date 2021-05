Ciudad Obregón: Rodrigo Bours responde a “maniqueísmo político”

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se viralizara un fragmento de video en redes sociales donde se le observa al candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, Rodrigo Bours Castelo, sugerir a una ciudadana acudir a las instituciones correspondientes para ser ayudada por necesidades en su vivienda, este aseguró que no ganará las elecciones a base de regalos y promesas falsas.

En entrevista con TRIBUNA el independiente aseguró que es costumbre de muchos aspirantes dar dádivas a los cajemenses durante las campañas electorales, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos para ganar votos, acción a la que no recurrirá. Lamentó además el “maniqueísmo político” usado en su contra por medio de la difusión de este video en redes sociales, el cual aseguró que está editado.

Nos estamos acercando como nadie casa por casa, colonia por colonia, para conocer las necesidades reales de las personas. Respecto al video, tal vez faltó un poco de modo al decir las cosas pero lo que yo hice fue conducir a través de las instituciones que son las responsables de apoyar a las familias vulnerables. El lucro político con la necesidad de los cajemenses es algo que me molesta, vamos a ganar a la buena, no con dádivas ni promesas falsas”, declaró Rodrigo Bours Castelo.

Agregó que solo se difundió una parte de la conversación que sostuvo con la cajemense en una de las colonias del municipio, con fines políticos.

Yo realmente lamento el uso tendencioso y político editado que se le ha dado a este contenido. Estoy aquí trabajando por las personas que buscan un trabajo digno. Me duele el abandono del Gobierno a los ciudadanos y a las colonias, no tengo ningún otro interés personal. Quienes optan por dar regalos lo hacen para conseguir votos inmediatos, pero esto solo tiene como consecuencia la creación de malos gobiernos y no ganaré de esta manera”, dijo.