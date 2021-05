'El Sur de Sonora Decide': Este es el minuto a minuto de los candidatos a la gubernatura

Ciudad Obregón, Sonora.- El debate El Sur de Sonora Decide, ha iniciado solo con la mitad de los contendientes a la gubernatura, quienes antes de las 17:30 horas se dieron cita en un reconocido hotel de Ciudad Obregón.

Ricardo Bours por el Movimiento Ciudadano, Rosario Robles Robles de Fuerza por México y Ernesto Gándara por la coalición Va Por Sonora, son quienes expondrán sus propuestas ante los habitantes del sur de la entidad.

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso la creación de un fondo emergente para atender la pandemia, y los estragos que esta ha dejado en la economía del estado.

Por su parte el originario de Ciudad Obregón mencionó que pretende realizar algunas gestiones con el poder legislativo con el fin de que expertos en el tema logren una reactivación justa.

El exalcalde de Cajeme propuso fortalecer e impulsar el turismo hotelero, con el fin de que se pueda detonar la economía en el estado, tras los estragos que ha dejado el Covid-19 en el turismo.

En la primera ronda, los candidatos propusieron fortalecer el turismo, sin embargo, hay algo que atender de forma inmediata, lo cual se la seguridad, planteamiento que fue explicado por Ricardo Bours, quien aseguró que Guaymas y Cajeme han tenido bajas en dicho rubro debido al incremento de asesinatos.

Con el problema de la falta de agua, los candidatos piden a las industrias que ahorren, pues hasta el momento hay 47 municipios con riesgo de sequía, aunque también hay otras alternativas como la desaladoras de Guaymas y Empalme.

Con respecto al acueducto Independencia, el candidato Ricardo Bours, dijo que respetará las decisiones de las autoridades, debido a que este ya está hecho, por lo que es importante que se comparta el vital líquido con todo Sonora.

Rosario Robles Robles, dice que acatará las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pide que se tome en cuenta el ahorro del agua, además de modernizar los cultivos para no desperdiciar.

Ernesto Gándara pidió respeto a la ley, aunque es lamentable que el agua sea utilizada para dividir a las regiones, por lo que pide que se logren acuerdos que beneficien a todos.

Ricardo Bours lanzó un ataque en contra de Ernesto Gándara al acusarlo de tener a Roberto Romero en su campaña, a lo cual él respondió que él no está en su equipo de trabajo y se encuentra con Alfonso Durazo.

La abanderada por el partido Fuerza por México, pidió que comiencen con la prevención al tener siempre en mente a los niños, así como a la juventud, con el fin de que no comiencen a delinquir por las influencias.

Bour lanzó un ataque a Alfonso Durazo durante su intervención, al mencionar que durante su trabajo en Seguridad Pública solo se estuvo dando promoción para llegar a la gubernatura de su estado natal.

Además puso en claro que durante su trienio en Cajeme no hubo asesinatos, mencionando que las cosas van cada vez peor, pues en lo que va del año se han registrado más de 200.

Cuando fue alcalde de Cajeme, no hubo ejecutados, no puede ser posible que hay 200 en lo que va del año, cuidaba Cajeme como tu cuidas tu casa, así también cuidaré del estado", agregó.

En la última ronda, Ricardo Bours hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la llegada de la Sader, al indicar que siguen esperando que sea enviada a Cajeme.

Por último Ernesto Gándara atacó a Alfonso Durazo y los otros dos candidatos que no asistieron al debate, al indicar que están aliados, pues estos últimos hicieron caso a su idea de faltar.

Como cajemense me duele Sonora, porque me indigna, y si no somos capaces de salir adelante, de alzar la voz, si seguimos el ejemplo de los cobardes como el 'Rajón' y de los otros dos paleros, es que le hacen el desdén a Sonora a una gran parte de la población que no se identifica, que tienen miedo, que es el miedo que van a demostrar,", dijo.