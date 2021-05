El trámite de ‘pre- militar’ está en números rojos en Guaymas

Guaymas,Sonora.- A pesar de la importancia que significa contar con el trámite de la cartilla militar liberada en jóvenes que cumplen la mayoría de edad, principalmente al ser requisito indispensable para muchos trabajos, la afluencia del trámite es muy baja respecto a años anteriores en el Puerto.

En el 2020 solamente se entregaron 400 ‘pre-cartillas’, cuyo sorteo de liberación para las cartillas militares de 2019 quedó suspendido debido a la actual pandemia y a todos los solicitantes se entregó el documento.



María de los Ángeles Bonilla, trabajadora de la oficina de enlace municipal en el Puerto, manifestó que por cuestiones de pandemia no se suscitó el sorteo, el cual normalmente se realiza en Palacio Municipal o en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Asimismo, Ángeles Bonilla expuso que las oficinas estuvieron cerradas desde marzo a agosto de 2020, y después abrieron con normalidad, pero con un inicio flojo, pues no hubo afluencia de personas.



Ante dicha situación, se hace hincapié a no dejar de último momento la pre-solicitud, pues los tiempos para su entrega no se pueden adelantar, ya que así lo impone la Sedena, quien durante el 2018 entregó 300 cartas liberadas.



Joel Murillo, tramitante en el Puerto, relató que lamenta dejar pasar la solicitud del documento, pues ahorita que viene a recoger su pre-cartilla se da cuenta que tiene que esperar más tiempo.



Según vine en calidad de urgente porque me pidieron la cartilla en un trabajo, pero solo me queda esperar a noviembre que sea el sorteo y así ver si me toca hacer el servicio militar, pero de todos modos tendré que esperarme un año más para que me llegue liberada”.