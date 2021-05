Ricardo Bours 'revienta' a Durazo: "El rajón no quiere debatir; es el candidato de la inseguridad"

Hermosillo, Sonora.- De cara al debate organizado por 'El Sur de Sonora Decide', en el que los candidatos a la gubernatura de Sonora expondrán una vez más sus propuestas a la ciudadanía, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, recriminó nuevamente al representante de Morena por su ausencia.

El exalcalde de Cajeme no tuvo reparo para acusar a Alfonso Durazo de 'rajón' por no haberse presentado al pasado debate, cuando alegó que no asistiría a ningún debate que no sea organizado por el Instituto Estatal Electoral.

Hoy, una vez más, el rajón de Durazo no se atrevió a debatir porque es el candidato de la inseguridad. Yo sí doy la cara y hablo de frente con los sonorenses, por eso, hoy volveré a dejar en claro que somos la mejor opción para Sonora y que los otros candidatos no traen nada".

Yo sí doy la cara y hablo de frente con los sonorenses, por eso, hoy volveré a dejar en claro que somos la mejor opción para Sonora y que los otros candidatos no traen nada. pic.twitter.com/lVZfcOBBTS — Ricardo Bours C (@r_rbc) May 5, 2021

Cabe señalar que el candidato de Morena no acudió al pasado debate organizado por Televisa, y no estará presente en el que organizó 'El Sur de Sonora Decide', una acción que ha sido duramente criticada por los otros candidatos y por los sonorenses.

Fuente: Twitter @r_rbc