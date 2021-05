Javier Lamarque critica al regidor Juan Cota por 'brincarse' al PRI: "Ni era morenista"

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el regidor, Juan Cota, anunciara que pasa a ser parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el candidato a la alcaldía de Cajeme por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Javier Lamarque Cano, aseguró que este nunca fue militante del partido en el poder.

Cada quien toma sus decisiones, poco antes de que yo fuera hospitalizado el regidor me dijo que me apoyaría en la campaña para caminar juntos en este proyecto, me lo planteó a cambio de posiciones, pero probablemente pensó que ya no iba a salir y decidió cambiar de rumbo", señaló.