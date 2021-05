"Combatiré la inseguridad": Ricardo Bours promete devolverle la paz a Guaymas y Empalme

Empalme, Sonora.- El candidato a gobernador de Sonora, Ricardo Bours Castelo reprobó la situación de inseguridad que vive el estado, en especial en el Valle del Yaqui.

Además agregó las cosas que siente por el municipio "A mí me gustaba mucho meterme a Empalme, cuando iba de paso a Guaymas, a recorrerlo, y comerme un raspado porque se sentía muy bonito el ambiente y lo presumía a la gente: 'vayan a Empalme', y ahora encontramos a Empalme vacío, las calles vacías, hay muchos lugares en Sonora que se sienten vacíos porque la delincuencia se ha apoderado de todos esos lugares bonitos".

Ricardo Bours descalificó el abandono de las ciudades a consecuencia de la delincuencia organizada, al afirmar que debido a la inseguridad los empleos se ha perdido.

Por miedo a lo que está pasando se están quedando vacías las ciudades. Si no tenemos seguridad no tenemos empleo, si no tenemos seguridad no tenemos turismo, vamos a recuperar la seguridad, la tranquilidad y la prosperidad", declaró.