Marco Antonio, un voluntario de vocación en el Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Lo que inició como una inquietud, terminó siendo una vocación para Marco Antonio, a quien le han tocado un sinfín de experiencias a lo largo de los años dentro de lo que él describe como su segundo hogar, quien a pesar de contar con una profesión, ser socorrista es el sueño que siempre tuvo desde niño.

El guaymense Marco Antonio Ayón Escudero se enlistó a la benemérita institución el 3 de septiembre de 1975, donde hasta la fecha se mantiene activo como socorrista voluntario.



Fue en ese tiempo que nace su inquietud y lo que marcó su decisión fue la explosión de la casa de la familia Maytorena, hecho que relata le impactó y de ahí le empezó el ‘gusanito’.

Después un amigo me invitó y me vine a inscribir a la delegación , en ese tiempo en la comandancia, y a partir de ahí me gustó, por lo que tuve que iniciar con mi capacitación que se daba en esa época, donde todo era muy diferente a lo que es hoy”.



De esto, que luego de varios años, a Marco Antonio le dieron la oportunidad de formar parte del cuadro de oficiales, donde también llegó a ser comandante, o bien jefe de socorristas hasta en dos ocasiones.



Siempre lo he dicho, lo que a mí me gusta es el servicio de urgencias, y si me preguntan por qué me gusta, la respuesta es no sé, pero es algo que debo dar, pues la vida a mí me da dado mucho y tengo que dar algo, ahora lo veo así, pero desde niño era así, mi padre era un trabajador que nos daba para comer, somos de la calle 20 y nos educaron así".