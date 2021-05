Dante Delgado: "Ante la polarización, levantamos la bandera de la dignidad en Sonora"

Ciudad Obregón, Sonora.- A menos de un mes de la jornada electoral del 6 de junio, el senador Dante Delgado visitó las instalaciones de TRIBUNA del Yaqui, donde aseguró que Movimiento Ciudadano, el partido que fundó y lidera moralmente, obtendrá buenos resultados en general en el país y en particular en Sonora.

Delgado insiste en que los representantes del partido naranja en Sonora son los mejores perfiles entre la baraja de candidatos, encabezados por Ricardo Bours por la gubernatura y Abel Murrieta por la alcaldía de Cajeme, al tiempo de confiar que el día de la elección los ciudadanos salgan a votar en masa para elegir un nuevo rumbo para la entidad.

¿Cuál es la evaluación de las campañas de Movimiento Ciudadano en el país y particularmente en Sonora?

"Tenemos enormes posibilidades de crecimiento que nos lleven a ganar las elecciones al gobierno de Sonora, no tengo duda de que representamos realmente esa nueva fuerza política que necesita el país y este estado, donde, con el liderazgo de Ricardo Bours Castelo y una serie de grandes candidatos, con diferentes perfiles, nos irá muy bien. Tenemos la mejor propuesta, de una plataforma electoral que está sustentada en la realidad del país, con temas sustantivos".

Se especula en los medios que Movimiento Ciudadano actúa en realidad para dividir el voto del ala progresista para favorecer a Morena, algo determinante en estados como Sonora, ¿qué opina al respecto?

“Es todo lo contrario, si se van a dividir los votos entre los progresistas es porque somos parte de ese sector político; nosotros queremos el estado de bienestar para la población vulnerable y la implementación de políticas públicas en favor de los emprendedores, y en ese sentido, todos los desencantados del proyecto de Andrés Manuel López Obrador podrán votar por Movimiento Ciudadano. Esto me parecen actos de desesperación en contra del proyecto político que más crecimiento tiene en diferentes partes del país y particularmente en Sonora".

¿Dónde está la diferencia sustancial entre Movimiento Ciudadano y las otras alternativas?

Morena sirve para servirle al presidente, no tiene un plan ni está organizado como partido, y, por el otro lado, los enemigos históricos se han unido para decirle a la sociedad que olviden los agravios anteriores y que voten por un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y que, además, significa una contradicción histórica.

"Morena tiene candidaturas soportadas únicamente en el trabajo del presidente, que no se cansa de informar con mentiras, agraviando a los que no se pliegan a sus decisiones, él ha presumido que quiere lealtades a ciegas, eso es Morena, mientras que la alianza Va por México quiere que la gente olvide los agravios históricos al país, desea engañar a la gente diciendo una cosa y haciendo otra, porque no se nos debe olvidar cómo han respaldado las posturas del presidente”.

Ha mencionado la palabra debate, algo clave para construir democracia, ¿qué le dice que el candidato de Morena en Sonora no quiera debatir?

Solo quiero recordar que ese fue uno de los errores más graves que cometió Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006; negarse a ir al debate fue uno de las diez grandes fallas y dejó claro algo: la sociedad le cobra al que no quiere debatir".

¿Será Movimiento Ciudadano un partido bisagra el 6 de junio?

"Veo muchas opiniones, sobretodo de los que no saben sobre política, y de los que dicen que debemos hacer esto o lo otro porque es a favor de México y, porque, claramente les conviene, pero nosotros ante ello estamos ciertos de que Movimiento Ciudadano es la opción que México requiere, pues frente a la visión de pasado que tienen algunos, nosotros tenemos visión de futuro, porque estamos ciertos de que este país puede avanzar con más velocidad y bajo una conducción adecuada".

Fuente: Staff