Activista pide ayuda para poder alimentar a 200 perros en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Un total de 100 kilos es lo que consumen diariamente los alrededor de 200 perros que Yadira Gámez ha rescatado del abandono para tenerlos dentro de un refugio que construyó hace ocho años.

La activista platicó la iniciativa le surgió después de trabajar en el antirrábico, donde salvó de ser sacrificados a los primeros canes, mismos que aún conserva y son los más grandes que tiene en su propiedad ubicada en San Pedro.

Expuso que ella se encarga del mantenimiento y cuidado de los animales, pero de vez en cuando se apoya de un muchacho a quien le paga para ayudarle con las actividades de darles comida, agua, medicamentos y limpieza del lugar.

Yadira explicó que el santuario está en una situación difícil debido a la falta de alimento, pues a raíz la pandemia dejó de recibir apoyo de comida que provenía de Estados Unidos, por lo que se está subsistiendo con las pocas donaciones de la gente.

Ahorita estoy batallando mucho desde la pandemia, porque a mí también me ayudan del otro lado con donaciones del otro lado pero yo no puedo pasar para allá, ahorita me estoy viendo más apurada que otras veces”, indicó.