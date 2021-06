Covid-19: Aumento del 25% en atenciones en Guaymas y Empalme, pone en la mira el uso de cubrebocas

Guaymas, Sonora.- A pesar de que autoridades de salud indican el uso de cubrebocas en todo momento para fines de prevención, expertos de Empalme y Guaymas indican que en lo que va de la pandemia el manejo inadecuado de este trae problemas graves dermatólogos, incluso mayor índice de contagios de Covid-19.

Según un sondeo, hasta un 25 por ciento han aumentado los problemas derivado del uso del ‘tapabocas’ en la región, siendo el más recurrente la presencia de acné entre la ciudadanía de la región.

Jaime García Arteaga, dermatólogo en el Puerto, manifestó que derivado de la pandemia ha tenido un aumento de pacientes que acuden por problemas de acné de leve a moderado, ya que el uso de algunos cubrebocas se los generó.

Sobre todo es por los tapabocas de poca calidad, ya que estos suelen soltar fibras, a la par que su uso prolongado el cual ocasionar que no transpire la piel y por consecuente aparezcan granos y comezón”, indicó.

Asimismo, expuso solo utilizarlo en lugares cerrados y de afluencia ciudadana, ya que esta es una medida indispensable para la protección del Covid-19 y otras enfermedades.

Por otro lado, Brissa Félix, titular de Salud Municipal en la ‘Ciudad Jardín’, comentó que uno de los efectos negativos del cubrebocas es que algunas personas presenten mareos, pérdida de la memoria a corto plazo, distracción, por eso la recomendación es su uso exclusivo cuando se acude a algún lugar de concurrencia ciudadana, cuya norma ya es de forma obligatoria.

Hay ocasiones en las que se vale no usarlo, siempre y cuando no haya personas, pero también es indispensable que sea un cubrebocas limpio y de buen material para no tener irritaciones”.

En tanto, Silvia Montero, titular de Salud Municipal de Guaymas, comentó que para evitar algún tipo de efecto secundario ante el uso de indumentaria Covid-19, es necesario que este no se toque con las manos sucias.

Lo que notamos es que las personas no saben cómo manipular los tapaboca y si no se utilizan de forma adecuada no sirve de nada su implementación, ya que pueden ser más susceptibles al virus, aunado a las infecciones de la piel y otro tipo de enfermedades”, mencionó.

