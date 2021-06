Hermosillo: Antonio Astiazarán respeta postura de Célida López; ya trabaja en su Gobierno

Hermosillo, Sonora.- Aunque el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo de actas elaborado por el Consejo Electoral Municipal de Hermosillo ponen como virtual ganador del ayuntamiento a Antonio Astiazarán, candidato de ‘Va por Sonora’, la morenista Célida López, a quien le saca más de dos puntos porcentuales de ventaja, denunció irregularidades en el conteo de votos y advirtió que no reconocerá al ganador hasta que haya una constancia que lo acredite.

Célida López no da por perdida la alcaldía de Hermosillo pese a resultados del PREP

Incluso el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, comentó sobre la elección en Hermosillo que “cada vez queda más evidente la manipulación y el fraude con el que nos quieren robar”.

Por su parte, Antonio Astiazarán comentó en entrevista para TRIBUNA que respeta esta postura y hasta la ve normal, pues considera que todos los que participan en una elección tienen derecho a manifestar su perspectiva sobre los resultados y acontecimientos.

No debe ser fácil, ella obviamente no estaba preparada para un resultado como el que tuvimos el domingo y quiero pensar que su actitud y posición se debe a eso y yo la respeto mucho y creo que está en su derecho de manifestar que no está contenta y eso es una reacción natural”, detalla Astiazarán Gutiérrez.