Falla de elevador de la UMF 1 en Ciudad Obregón causa molestias en los derechohabientes

Ciudad Obregón, Sonora.- Una falla en el ascensor en el edificio de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sucedido el día de ayer, causo la molestia, de los usuarios de la institución médica, sobre todo las personas con discapacidad y dificultad de movilidad, al no poder acceder a sus consultorios ubicados en los pisos superiores.

Martha Acosta, derechohabiente, explicó que, debido a un desgaste en sus rodillas, le es muy difícil el poder subir escaleras, por lo cual el que no sirva el elevador, es un problema mayor para ella. “A pesar que los doctores bajan a atendernos, en mi caso tengo que explicar mi condición, ya que debido a que no uso silla de ruedas o bastón, piensan que solo es por no querer subir las escaleras”.

Por su parte Regina Martínez, usuaria de servicio de salud, declaró que, al momento de llagar a su consulta, vio el letrero en el ascensor que indica que esta en reparación, y al acudir ella sola, dudó en quedarse o no a recibir la atención.

Por suerte paso un enfermero que me explicó que los médicos estaban bajando a atender a quienes no podemos subir por las escaleras, pero además del elevador está el problema que no están dejando entrar a los sanitarios, según indican que por falta de agua”, finalizó.

Personal del IMSS confirmó que el elevador de la UMF N° 1 se encuentra en reparación, e indicó que con la finalidad de reducir las inconformidades y dar atención en el caso de las personas con capacidades diferentes o de la tercera edad, que no pueden subir las escaleras, los médicos familiares se trasladan a la planta baja para atenderlos y valorarlos, acción que continuará mientras dure la reparación del elevador.

Del mismo modo, personal administrativo del IMSS, pidió disculpas por los inconvenientes a los derechohabientes y explicó que ya se trabaja en la reparación del ascensor, y con esto continuar brindado la atención de manera regular.