Menores son víctimas de la violencia y explotación laboral en la región de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Una situación que prevalece es la violencia que presentan menores de edad dentro de sus hogares, la cual a raíz de la pandemia ha ido en aumento pues es la principal problemática de autoridades atienden, aunado a que existe una gran presencia infantes en la calles que salen a trabajar, poniéndose en riesgo.

Según un sondeo hecho por TRIBUNA en el municipio porteño, tan solo en el primer cuadro de la ciudad se pueden observar alrededor de 10 menores de edad trabajando o bien deambulando, de entre los 8 a 15 años.

Al respecto, Noé Hernández, sub procurador de la Defensa al Menor y la Familia en el municipio porteño, indicó que existen diversos factores para que un menor de edad salga a trabajar, principalmente la falta de recursos en sus hogares que se ha nutrido ante la actual pandemia.

También otro factor es la deserción escolar, pues los menores buscan hacer algo para pasar ese tiempo muerto, los cuales se auto emplean vendido aquí y allá dulces y otros artículos en las calles de la ciudad”.

Asimismo, Hernández mencionó que existen casos de violencia más recurrentes son la de tipo la física, cuyos casos los atienden a la brevedad.

Una cifra como tal del número de menores de edad que sufren esta violencia no la tenemos, ya que esa información la maneja le Fiscalía por ser considerado como un delito, ya después ellos nos pasan los reportes que consideran pertinentes para nuestro cargo y posteriormente se les da asesoría psicológica y seguimiento en trabajo social a los infantes”, mencionó.

Al respecto, Angelina Porras, encargada de la Casa Hogar Paz y Bien en Guaymas, indicó que los huéspedes que atienden son menores de edad que se encuentran desprotegidos o bien, vienen de núcleos familiares difíciles.

“Nosotros les damos la oportunidad de tener un mejor porvenir, los integramos a nuestra familia, de les da un techo y educación, para para poder formar parte del sitio hay varios requisitos, ya que no contamos con muchos apoyos y es difícil mantener a tantas personas a la vez, donde principalmente vemos que hay menores que sufren violencia en sus hogares por parte de sus familiares más cercanos”.

Asimismo, Antonio Valenzuela, profesor de primaria en el Puerto, comentó que desde que se iniciaron las clases virtuales, muchos estudiantes han dejado de enviar tareas, situación que al investigar se dan cuenta que padres de familia los pusieron a trabajar con otros familiares.

“Lamentablemente, hay muchos estudiantes que sufren violencia física ‘leve’, como un acto disciplinario, sin embargo esto no es aprobatoria, nosotros nos damos cuenta cuando un menos están pasando por situaciones que no puede controlar como problemáticas de estas”.