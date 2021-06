(VIDEO): "Ya lo hicimos bien": Javier Lamarque en entrevista con TRIBUNA afirma que gobernará en base a su experiencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Carlos Javier Lamarque Cano, ha sido elegido por los cajemenses, para ser el nuevo alcalde municipal. Un reto mayúsculo y nada sencillo principalmente por la crisis en seguridad y la falta de recursos. En entrevista con TRIBUNA Lamarque Cano hace mucha referencia a su primer Gobierno como alcalde de Cajeme de 1997 al 2000.

"Yo respondo por mi experiencia" y comparte ya tener tres ejes principales en los que quiere centrar su trabajo en cuanto tome el poder. 1) Seguridad Pública, 2) Mejorar el servicio de Alcantarillado y 3) Desarrollo económico y creación de empleos.

-¿Cómo resume todo lo que pasó en estos meses? Digamos tuvo COVID-19, fue una campaña corta, y bastante intensa.

"Muy intenso ciertamente, nosotros por el estado de salud que tuvimos empezamos 15 días tarde a la campaña, pero en realidad, no afectó gran cosa primero porque tuve un equipo extraordinario que me estuvo apoyando en este proceso.

Y por otra parte está la trayectoria que hemos tenido en nuestro municipio, la gente me conoce, hubo una buena aceptación de la gente de Cajeme y esos dos factores se conjugaron para que la campaña nunca cayera y para que creciera aún sin mi presencia. Para mí es muy satisfactorio saber que se convocaban reuniones en diferentes colonias sin mi presencia, y sin embargo, la gente asistía.

Lo que pudo haber sido una desventaja en el caso de otros candidatos y candidatas, en mi caso no tuvo mayor impacto, yo creo que estuvo bien, sí fue una campaña difícil, muy poco tiempo, no pude visitar a todos los que hubiera querido visitar y saludar".

--Digamos, que particularmente con su candidatura unos de los hándicaps es la imagen que tiene la actual administración, y eso le iba a jugar en contra, pero al final no fue así ¿cómo logró zafarse de esa parte?

"De hecho fue el principal recurso que usaron en mi contra o intentaron usar en mi contra, sin embargo, aquí jugaron algunos factores que ayudaron a modificar esa intención de los adversarios. Primero, el que ya hayamos gobernado y que lo hicimos bien. Segundo, derivado de lo mismo hay un gran sector de la sociedad que ya me conoce y que sabe que cuando gobernamos lo hicimos bien, ya sea porque nos conocimos en ese tiempo o porque sus padres les platicaron.

Lo dije desde el principio y lo puedo decir tranquilamente, yo voy a continuar en base a mi experiencia, voy a continuar con las líneas de Gobierno que presidí de 1997 al 2000, fue un buen Gobierno. Encontramos un Ayuntamiento en quiebra y entregamos un Ayuntamiento con finanzas sanas; aumentamos el empleo, controlamos la delincuencia, a pesar de que no tuvimos el apoyo del Gobierno Estatal ni Federal. Mi referencia no es continuar en términos de los actuales, si no de mi experiencia yo respondo mi experiencia".

-Estamos de acuerdo que cuando inicie sus funciones va a tener varios problemas que atender, ¿cuáles son los puntos que hay que atender con más urgencia?

"Tenemos tres ejes que atender de inmediato. 1) Seguridad Pública, 2) El servicio del alcantarillado de agua potable, servicios públicos y 3) El desarrollo y crecimiento económico, la creación de empleos y bienestar social. Quiero tomar acciones de inmediato en seguridad y adquirir dos máquinas Aquatech para darle mantenimiento al sistema de alcantarillado en lo que lo podemos rehabilitar, y lo otro ser?a emprender un sistema de mejoramiento de las calles de Cajeme".

-¿Va a mantener a Cándido Tarango, lo está analizando o va a optar por poner un ciudadano al frente de Seguridad?

"Esa es una decisión que se está ponderando para darle lo mejor a nuestro municipio y que además no la voy a tomar solo, lo haré de acuerdo con el próximo gobernador de Sonora".

-Sobre la situación del Oomapasc, hay una falta de recursos y capacidad técnica ¿cuál es su plan?

"Primero vamos a mejor funcionalidad del organismo en todos los sentidos y una de ellas es la de captación tenemos que acercar y transparentar el proceso de captación de modo que se le facilite a la gente el poder cumplir con sus obligaciones, pero al mismo tiempo se le garantice a la gente que lo va a pagar se va a invertir en el sistema de agua potable y alcantarillado. Otra línea que vamos a identificar de inmediato es identificar posibles fugas, no de agua sino de recursos, que pueda haber y tomar acciones de inmediato para que esas fugas dejen de afectar el ingreso".

-Cuando inicie este proceso de entrega-recepción, y ustedes entran a revisar, ¿podrá llegar a encontrar responsables si algo se hizo mal o borro mi cuenta nueva?

"De ninguna manera por supuesto vamos a revisar y si encontramos alguna irregularidad vamos a proceder en consecuencia y turnarlo a la instancia correspondiente el asunto".

-Una de las quejas principales es que se ha puesto a gente sin capacidad técnica para atender ciertos temas, eso nos lleva al punto ¿ya tiene su gabinete?

"Llevo varios meses trabajando en el diagnóstico, establecimiento de algunas líneas de acciones y planes, programas y este equipo que nos ha acompañado también nos va acompañar en los detalles. Aún no definió quiénes y a dónde, pero seguramente mucha de la gente de este equipo nos va acompañar en los diferentes cargos del primer nivel. En mi caso particular lo he dicho y lo reitero vamos a decidir en base a tres requerimientos de perfil: 1) gente honesta, 2) gente capaz 3) gente afín al proyecto que estamos haciendo".

-¿Cuál será la relación entre el gobierno, Cajeme ser? dependiente del Gobierno del Estado?

"Yo voy a gobernar Cajeme. Por supuesto que vamos a mantener una relación de coordinación y de apoyo en conjunto entre apoyo del estado y gobierno municipal, creo que por primera vez vamos a tener un gobernador de Cajeme un gobernador que se va a comprometer con nuestro municipio. Vamos a mantener esa coordinación con el gobierno Federal y Estatal, que hay un compromiso muy claro para traer los recursos".

-Para tener eficiencia en los recursos hay que acabar con la corrupción en los procesos del ayuntamiento y mejorar el tema de la transparencia, las últimas administraciones no se han caracterizado por serlo, ¿qué hará usted?

"Voy a aplicar la fórmula que aplique en el 1997, y que nos dieron resultados. Primero austeridad, no podemos tener un gobierno de ricos con pueblo pobre, no podemos gastar lo que no se tiene y menos se hay tanta necesidad social, 2) el combate a la corrupción y 3) priorizar el presupuesto para atender las necesidades más urgentes y más importantes.

Y la transparencia hay varios planes, aquí vamos a fiscalizar los más que se pueda los procesos administrativos, simplificar los trámites para que se de la atención más pronto a la ciudadanía. La digitalización y simplificación administrativa va a ser muy importante. Vamos a hacer informes trimestrales de lo que estamos haciendo".

-Tenemos más de 300 ejecutados en Cajeme, sabemos que el delito de alto impacto no le compete directamente al ayuntamiento pero también rebasa la situación de la inseguridad. ¿Cuál será el boceto de esta estrategia para bajar estos números?

"Tiene razón cuando dice que la competencia de estos delitos es más en el ámbito federal y estatal, sin embargo, no eludimos nuestra responsabilidad como autoridad política del municipio, tenemos que asumir nuestra responsabilidad en todos los ámbitos entonces vamos a buscar la coordinación aportando nuestra parte, colaborando para ser más eficientes".