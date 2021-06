Autoridades del pueblo de Bácum señalan falta de claridad en el tema de deslindes

Bácum, Sonora.- Los trabajos de medición y deslinde en diversos predios del sur de Sonora con base al Plan de Justicia para la Etnia Yaqui, que buscan “regresarle a la tribu lo que le pertenece”, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha tomado en cuenta a los 8 pueblo yaquis, informó Guadalupe Flores Maldonado.

El integrante de la tropa Yoreme de Loma de Bácum, y asesor jurídico, detalló que en lo que respecta el tema de los linderos en la zona de su jurisdicción, informó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no ha tenido acercamiento con la gente de dicha comunidad.

No nos han informado nada, ellos dicen que se apegan al decreto de Lázaro Cárdenas, solo que nosotros no estamos de acuerdo tampoco con ese acuerdo, no hemos sido notificados, ni invitados a sus reuniones”, detalló.