Cajeme: Vecinos de Las Misiones toman acciones propias para cuidar la reforestación en parques

Ciudad Obregón, Sonora.- Vecinos que residen en la colonia Las Misiones han decidido tomar acciones propias para cuidar la limpieza y trabajar en la reforestación en algunos parques, pues afirman que ha sido muy poco el apoyo del Gobierno en torno a este tema.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Magdalena Soto, vecina de la colonia, afirmó que son los mismos residentes los encargados de cuidar los parques de los alrededores, trabajando por cuenta propia y sin fines de lucro en la plantación de árboles y la limpieza del lugar.

Me gusta mucho el área verde y me gusta cuidar el medio ambiente. Vengo y limpio pero desafortunadamente no hay mucho apoyo por parte de las autoridades. Soy una persona con discapacidad y me es difícil cargar cubetas de agua para regar las plantas, sería bueno que se nos apoyara con llaves, mangueras y con cestos para la basura”, comentó a TRIBUNA.