Ayuntamiento de Cajeme deja en el olvido parques y jardines al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El mantenimiento, cuidado y rehabilitación de parques o plazas no representan una preocupación para la actual administración municipal. Y son los ciudadanos de pie quienes han tenido que rescatar y dignificar estos espacios sociales.

Aunque el municipio sí ha trabajado en la rehabilitación de la entrada sur de la ciudad, al embellecer la zona, no hay un plan de acción para los parques y plazas. De parte de la Secretaría de Ecología y la oficina de Desarrollo Urbano no se conocen acciones concretas para responder a las demandas de los cajemenses.

Karina Rodríguez, ama de casa, declaró que pese a ser un lugar muy solicitado por los jóvenes, el módulo deportivo ubicado en la colonia Libertad, visiblemente carece de atención por parte del Ayuntamiento. “Los juegos infantiles ya representan un peligro para los niños, están oxidados, a punto de caerse, las resbaladillas por ejemplo tienen láminas que pueden cortar a un menor”.

Añadió que el lugar también presenta una falta de servicios como alumbrado o agua en los bebederos, lo cual desmotiva a las familias a acudir, agregando que también se ve una clara falta de vegetación. “Son pocos los lugares de recreación para los niños en la ciudad, y los que hay están muy descuidados”.

Miguel Ángel Arredondo, vecino de la colonia Constitución, abundó explicando que algunos espacios públicos, se encuentran muy descuidados, falta de pintura, daños en el mobiliario, por lo cual los vecinos de la plaza Constitución decidieron crear un comité de vecinos, con la finalidad de mantener ordenada la plaza.

Dijo que el problema del mal estado de los parques y plazas se debe a que muchos ciudadanos, al no tener un servicio adecuado de mantenimiento por parte de las autoridades, tampoco buscan mantenerlos en condiciones, por el propio bien de ellos mismos.

Asimismo, Magdalena Soto, vecina de la colonia Las Misiones, afirmó que, ante el abandono por parte del ayuntamiento, los mismos residentes decidieron cuidar los parques de los alrededores, trabajando por cuenta propia y sin fines de lucro en la plantación de árboles, el cuidado de los mismos y la limpieza del lugar.

Me gusta cuidar el medio ambiente, vengo y limpio, pero desafortunadamente no hay mucho apoyo por parte de las autoridades, soy una persona con discapacidad y me es difícil cargar cubetas de agua para regar las plantas, sería bueno que se nos apoyara con llaves, mangueras y con cestos para la basura”, comentó.