Con 'miedo', asilos de ancianos en la región de Guaymas abren sus puertas

Guaymas, Sonora.- A poco más un año de mantenerse a la expectativa derivado de los cambios del semáforo epidemiológico, asilos de Empalme y Guaymas retoman actividades con miedo, ya que anteriormente se suscitaron diversos contagios de Coronavirus, sin embargo estos no pueden mantenerse sin la ayuda altruista de la ciudadanía, pues apenas pueden subsistir.

De esto, que en la región existen cuatro asilos de ancianos, los cuales albergan alrededor de 80 adultos mayores, donde en uno de estos hubo un contagio masivo de 6 personas y una de estas lamentablemente falleció a causa del virus.

Óscar González, encargado del patronato del Cobijo de Ancianos de San José, manifestó que dentro del recinto se mantienen bajo los protocolos de salud, pues como se dio a conocer hubo seis contagios, sin embargo en esta ocasión la situación se maneja con extrema atención.

Tenemos 30 adultos que residen en el sitio, los cuales tienen las dos vacunas, lo que nos da más seguridad para permitir las visitas, sin embargo solo familiares pueden acudir y por un lapso de 30 minutos un día a la semana”, dijo.

Ante la medida, González expone que sienten temor de nuevos contagios, pero los huéspedes ya están desesperados por socializar.

Abrimos las puertas exclusivo a los familiares y a quienes vienen y aportan algún tipo de asistencia o ayuda, misma que es de gran auxilio para nosotros, pues en pocas ocasiones las autoridades dan apoyos”, mencionó.

En tanto, Verónica Alcaraz, comisario del consejo consultivo de la Casa Hogar Nuestra Señora del Rosario en Empalme, indicó que ellos dan asilo a nueve adultos, los cuales 8 de estos están vacunados, sin embargo las visitas solo las mantienen para familiares.

Hemos llevamos estrictos protocolos, donde por fortuna no tenemos contagios, pero si es necesario recordar a las personas que aunque somos una asociación civil, a quienes damos asilo no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus gastos, donde desgraciadamente no podemos comprar todos los medicamentos pertinentes que ellos necesitan”.

Al respecto, señaló que no tienen un mantienen un día específico de visitas, pero quienes quieran acudir a llevar ayuda de cualquier índole es necesario una previa cita para analizar la factibilidad, pues buscan seguir sin contagios.

Nosotros como patronato mantenemos constantes actividades para poder sacar recursos más que nada para el pago del personal, ya que el recinto en ningún momento se queda sin cuidadores de los adultos”.

Silvia Montero, titular del Departamento de Salud Municipal en Guaymas, puntualizó que hay que seguir bajo los cuidados, principalmente hacía los adultos mayores, los cuales en operativos por el Centro son los que más presencia tienen en la calle.

Fuente: TRIBUNA