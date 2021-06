Empleados y padres de guarderías de Navojoa piden la reapertura de las estancias

Navojoa, Sonora.- Buscando presionar para acelerar la reapertura de guarderías del IMSS, trabajadoras y madres de familia se plantaron en el Palacio Municipal, donde hicieron el llamado a las autoridades para que dieran luz verde y poder abrir nuevamente los espacios.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Gloria Medina, trabajadora de la Estancia Infantil Club Rotario, y líder del movimiento que exige la reapertura, expresó que las guarderías IMSS se mantienen cerradas desde el 30 de marzo 2020, sin embargo desde julio de ese mismo año se empezaron a reactivar guarderías de este esquema en todo el país, pero actualmente permanecen cerradas son las correspondientes a los estados de Guerrero y Sonora.

Exigió la reapertura ya que en Sonora son aproximadamente 10 mil niños que no cuentan con el servicio de guardería, 8 mil 500 mamás y papás trabajadores que no tienen en donde dejar a sus hijos, más de 5 mil mamás han tenido que dejar sus empleos porque no tienen quien les cuide a sus hijos, situación que deja caos a nivel local.

Reveló que la manifestación realizada durante la mañana en el Palacio Municipal, es con el objetivo de que escuchen sus peticiones en el estado, y sea la propia alcaldesa quien lleve el mensaje de petición a las autoridades competentes.

Estamos tranquilas porque confiamos en que después de esta petición, tendremos un resultado favorable, y el veredicto será a favor de la apertura de nuestras guarderías”, externó.

Dicho movimiento se realizó en simultaneo en toda le entidad, bajo la misma petición de una pronta reapertura.

Fuente: Redacción Tribuna