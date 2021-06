Navojoa: Jóvenes se enfrentan a la pandemia y a la falta de experiencia para obtener empleo

Navojoa, Sonora.- En el marco de la Feria del Empleo 2021, jóvenes manifestaron que ser titulado de una universidad, al menos para la cuestión laboral y de ingresos, no tiene mucha importancia, ya que uno de los retos que enfrentan los recién egresados de instituciones de educación superior en la ‘Perla del Mayo’ es encontrar un empleo dentro del mercado laboral tan competitivo.

Paulina Barreras, recién egresada de la Licenciatura en Contaduría Pública, de la Universidad Estatal de Sonora (UES), señaló que encontrar trabajo relacionado con su carrera no ha sido labor sencilla.

Para José Aragón Valenzuela, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora (Unison), no fue suficiente para lograr colocarse en un empleo ya que se le cruzó la pandemia.

Ser ingeniero civil en estos tiempos ya no es una garantía, ya que por la situación actual de pandemia por la que estamos pasando se me dificulta un poco encontrar empleo porque prácticamente no hay tantas obras; otro problema es que en todos los empleos te piden experiencia y no nos dan oportunidades a los recién egresados”, detalló.