Padres de familia salen a las calles de Guaymas a exigir la apertura de guarderías

Guaymas, Sonora.- Luego de que por más de un año las guarderías correspondientes al Gobierno del Estado se encuentren cerradas por la actual pandemia, un nutrido grupo de padres de familia y trabajadores salieron a manifestarse por el primer cuadro de la ciudad del Puerto en exigencia de la reanudación de labores dentro de estos recintos en la región.

Son 6 guarderías en Guaymas y una en Empalme las que permanecen cerradas, donde hay cerca de mil 300 niños afectados, por lo que grupo de ciudadanos acudieron a las afueras de Palacio Municipal del Puerto para solicitar entablar el dialogo con las autoridades correspondientes.

De esto que el conjunto de protestantes con cartulinas, globos y vestidos de blanco pidieron al Gobierno del Estado que las estancias infantiles en Empalme y Guaymas vuelvan a abrir sus puertas para la atención de los pequeños, pues ya tienen más de un año sin que alguien cuide a sus hijos cuando estos salen a laborar de forma normal.

Carolina Castro, residente del sector Guaymas Norte y participante, comentó que su actual sueldo no le alcanza para pagarle a una persona que cuide a sus dos hijos, donde tampoco no todos están capacitados en caso de una emergencia como las trabajadoras de las guarderías, que pudieran saber cómo responder en caso de un accidente, “y no quiero exponerlos a un mal trato”.

Es muy difícil buscar a alguien para esta labor, ya tenemos más de un año, soy trabajadora de maquilas y por mi horario a fuerza tengo que tener a alguien para los cuidados de mis hijos, ahorita no se puede confiar en nadie”, señaló la mujer.

