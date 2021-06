'Canelo' Álvarez le responde a la joven sonorense que vendía una pintura suya para estudiar en CDMX

Hermosillo, Sonora.- El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez sorprendió a muchos internautas, luego de que respondiera a las imágenes de una joven que ponía a la venta un cuadro con su silueta plasmada.

Se trata de Nicky, una joven de 17 años, quien vendía todas sus obras de arte para juntar dinero para irse a estudiar a Ciudad de México, además de que fue sorprendida por el pugilista.

Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida”, publicó Nicky.