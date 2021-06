Ciudad Obregón: Obra incompleta afecta imagen urbana y atracción de inversión

Ciudad Obregón, Sonora.- Deterioro de la carpeta hidráulica, falta de señalizaciones, alumbrado, banquetas, pintura, entre otras, es el día de hoy, la realidad que se tiene en dos tramos de la Carretera Internacional, que cruzan al municipio, y que a seis años de que se iniciaron las obras de reparación, no se tiene una fecha de terminación del proyecto.

En el año de 2015, ante el deterioro de las calles Sufragio Efectivo y Jalisco, el municipio convino con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Sonora, la modernización con concreto hidráulico, desde la entrada norte de la ciudad hasta Esperanza y desde la entrada sur hasta el puente de la Calle 300 que conecta con el Parque Industrial de Ciudad Obregón y actualmente estas vialidades presentan una evidente falta de atención.

Elisa Morales Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), abundó señalando que la falta de terminación de la obra de estas vialidades, afecta a las empresas, no solo en el tema de desarrollo económico de la región, sino como imagen de atracción de inversión.

Toda obra que quede inconclusa o que no esté con el nivel que debiera de entregarse, obviamente afecta la imagen, y limita la atracción de inversión, nosotros como organismo empresarial, hemos pedido a las autoridades que se revise el detalle de las garantías, dando prioridad a empresas locales, lo cual facilitaría una posible rendición de cuentas, porque lo que ha pasado es que empresas foráneas que no terminan o no hacen válida la garantía, y se dificulta el poder localizarlas”, dijo la empresaria.