Oomapas en Navojoa atenta contra residentes; deja sin agua al oriente de la ciudad

Navojoa, Sonora.- Habitantes de diferentes colonias del sector oriente de Navojoa, se mostraron inconformes por el actuar del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, (Oomapasn), ya que ayer, personal de la dependencia cerró una toma pública del vital líquido.

Entre los afectados hay vecinos de las colonias Allende, Jacarandas, Mocúzarit y el fraccionamiento Aeropuerto, quienes en sus denuncias, mencionan que tienen casi tres años sin recibir con regularidad el servicio del vital líquido refirió Lourdes Escobar, vecina de Jacarandas.

Desde que entró esta administración no tenemos agua, no podemos bañarnos en la regadera y menos realizar el quehacer de la casa”, abundó, “es una vergüenza por la situación que estamos pasando y las autoridades no hacen nada”, mencionó.

Indicó que en días pasados personal de Oomapasn les había cerrado la toma de agua, pero un ciudadano se ofreció para volverla abrir.

No es justo que no las vengan a cerrar otra vez, está viendo esta administración lo que estamos batallando con el agua y vienen a taponarla”, dijo.

La vecina aseveró que el recibo del agua no deja de llegar, mientras que ellos tienen que comprar el líquido a particulares, quienes en muchas ocasiones se aprovechan con los precios. Manuela Ibarra Apodaca, dijo sentirse cansada ante el problema: “yo me desvelo en las noches esperando que me llegue una gota de agua y nada”, declaró, “vengo a esta toma para poder agarrar una poquita y ya nos las volvieron a cerrar”.

Por su parte, el director técnico de Oomapasn, Ramón Hurtado Balderrama, declaró que el desabasto de agua se debe a la sequía por lo que tienen que realizar pruebas de sectorización.

Lo que nosotros tratamos es concentrar el volumen de agua lo más que se pueda para un determinado sector y así poderles ofrecer el servicio durante un día”, indicó.

Manifestó que el corte de esa toma de agua es para que el líquido se vaya directamente con mejor presión al sector que le toca recibir el servicio.

Fuente: TRIBUNA