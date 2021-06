Ciudadanía reporta aumento de robos de tapas de drenaje en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Un riesgo a los automovilistas, peatones y posible daño al sistema de drenajes, están presentes con el rojo de las tapas de drenajes que en las últimas semanas se han presentado en varias zonas del municipio, motivo que ha causado descontento en la ciudadanía por las molestias que esto ha generado.

Irma Aide Castro, ciudadana, señaló que hace una semana, la tapa del registro ubicado frente a su casa por la calle Paseo Miravalle, fue robada. "No es la única, al menos en esta zona he visto unas 3 que ya no tienen la tapa".

Miguel Ángel Caro Rincón, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), explicó que se han reportado al menos 6 robos de estás tapas de fierro forjado, pero se tienen detectadas más en algunas otras zonas del municipio.

Tenemos un problema con estos robos y como Organismo, nos hemos avocado a solicitar a proveedores las piezas, así como colocar señalamientos preventivos, con la finalidad de evitar algún percance mientras se reparan", detalló.

El directivo, añadió que estás tapas de hierro, anteriormente tenían un costo de mil 900 pesos, incluyendo el brocal y con la finalidad de evitar que sean robadas para su venta, se han solicitado estas piezas de PVC poliméricos, con un costo de 2 mil 600 pesos, sin contar la mano de obra para su colocación.

Finalmente el funcionario informó que se ha notificado a las autoridades sobre estos robos y se lanzó un llamado a las empresas de venta de fierro viejo, para que no compren estás tapas, evitando caer en la complicidad, añadiendo que es importante dar a conocer a la ciudadanía que se debe evitar el colocar materiales para evitar que no generen ruido, ya que esto daña al brocal.

Fuente: TRIBUNA