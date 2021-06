Habitantes de Multifamiliares del IMSS corren riesgo, según Protección Civil en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Puesta en servicio el día 20 de agosto de 1958, la unidad de habitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Navojoa, podría representar un grave peligro para las 120 familias que viven en ella, así lo informó el director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Edmundo Valdez Reyes.

El director de la UMPC, señaló que 62 años son los que han pasado y los multifamiliares ubicados en Prolongación Otero y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Juárez, con el paso del tiempo los edificios que lo conforman han sufrido notablemente una serie de deterioros.

En todo este tiempo que paso, desde su inauguración, los edificios no han tenido un mantenimiento preventivo y correctivo”, indicó.

En el estudio detallado que realizamos nos percatamos que el inmueble tiene muchas fugas de agua, porque la tubería es bastante vieja y la mayoría de la filtración de agua ocurre en departamentos abandonados provocando que trasmine el agua y gran parte de la estructura se deteriore”, abundó.

Valdez Reyes, informó que el equipo de ingenieros que hará la valoración para determinar el grado de riesgo de la construcción ya está listo para trabajar la próxima semana.

A simplemente vista, si observamos por fuera el edificio, nosotros podemos decir que estéticamente se ve mal, pero a lo mejor los expertos pueden decir en el resultado del peritaje que físicamente están mal pero las estructuras todavía permanecen buenas”, manifestó.

El funcionario municipal declaró que lo primordial es ponderar la vida y la salud de los habitantes, por lo que si el peritaje llegará a lanzar un resultado negativo se tendría que valorar con todas las autoridades correspondientes.

Agregó que el sur de Sonora no está considerado como una zona sísmica: “estamos sobre una placa tectónica muy extensa lo cual hace que no haya mucho movimiento de la tierra e históricamente no hemos tenido sismos altos en la Escala del Ritcher”.

Fuente: TRIBUNA