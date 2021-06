"La mejor forma de salir adelante es uniéndonos": El 'Borrego' Gándara sobre la crisis en Sonora

Sonora.- A unas horas de culminar su campaña y a días del 6 de junio, donde se jugará la gubernatura de Sonora, Ernesto 'Borrego' Gándara, candidato de la Alianza Va por Sonora, recibe a Tribuna para hablar clara y francamente sobre un proceso intenso, violento y atribulado, en el cual ha crecido en las preferencias de a poco, con una estrategia que para muchos ha sido tibia por evitar la confrontación, pero que para muchos precisamente esa lejanía del ataque al rival le permitió profundizar en las propuestas.

En pleno cierre, ¿cómo le deja este proceso atípico?

"Estas elecciones se darán en condiciones muy peculiares; la campaña ha sido diferente a las que nos ha tocado vivir anteriormente, ha sido de mucha participación y de mucha intensidad. Hemos tenido mucha interacción entre lo que son nuestras propuestas y lo que percibe la gente y por eso estamos con el mejor de los ánimos para hacer una campaña de propuestas, no de ataques ni de descalificaciones", respondió el 'Borrego' Gándara.

El resumen es que el estado no resiste más, hay una urgencia de mejorar sus condiciones…

"Estamos viviendo momentos muy adversos para Sonora, estamos viviendo grandes mortificaciones, pero también estamos viviendo la actitud de mucha gente que está de pie y quiere salir adelante. De gente que dice 'no nos ha ido bien, perdimos nuestro negocio, inclusive el empleo', de muchos casos a quienes les ha tocado padecer el Covid-19 o perder seres queridos, familiares, pero con un ánimo de recuperación, reactivación y en su gran mayoría de participación", comentó.

¿Cómo salir delante ante las adversidades que vive el estado?

"Yo estoy cierto de que la mejor forma de salir es unirnos, trabajar en equipo y en esa misma línea estoy con la gente, [yo les digo] estamos de pie y vamos para adelante. No va a ser fácil, no es fácil lo que estamos viviendo, pero sí se pueden resolver muchos problemas para reactivar la economía, tener mejores condiciones en el estado. Existe, desde luego, el tema de la seguridad pública, sin embargo, si no creyésemos en que no se pueden mejorar las cosas, viviríamos en la desesperanza. Hay veces en que la verdad es tan dura y tan fuerte que podemos doblarnos, pero no quebrarnos. Estamos de pie y vamos para adelante".

Para lograr estos cambios se requieren recursos… en un estado endeudado, con poca recaudación y con un gobierno federal que monopoliza los recursos, ¿cuál es el camino para hacerlo financieramente viable?

"Todo está en la buena administración, en optimizar los recursos para priorizar el gasto público; no es solamente la austeridad, sino que debemos aprovechar para hacer inversión pública y atender la infraestructura básica. El estado tiene un presupuesto importante de alrededor de 70 mil millones de pesos, y lo que hay que hacer es tener una adecuada administración", aseguró el candidato.

Con un gobierno federal que monopoliza los recursos e intenta concentrar el poder, tampoco se antoja fácil…

"Los recursos federales son para todos, no porque seas amigo o no del presidente debes tener acceso a ellos; claro que ellos nunca van a cambiar esa visión, por lo que nosotros no podemos someternos a sus decisiones, por eso debemos ganar en los congresos, en las alcaldías, para poder tener la fortaleza de la legitimidad y exigir que nos devuelvan todos los recursos que nos quitaron; personalmente creo que el pacto federal es inequitativo, que es abusivo y eso no lo podemos seguir permitiendo, no podemos someternos, de ahí la importancia del voto el próximo domingo; Sonora no ha tenido una orfandad por parte del gobierno federal en cuanto a recursos se refiere, estos se tienen que distribuir… es por eso que los nuevos gobernantes tendremos que unirnos para cambiar las cosas en contra del centralismo, autoritarismo y sumisión al ejecutivo federal", mencionó Gándara para Tribuna.

Para el candidato de la Alianza Va por Sonora, es claro que la responsabilidad de las condiciones que guarda la entidad no es privativa del gobierno federal, pues los representantes en el Congreso y en el mismo gobierno vigente del estado han dejado mucho qué desear.

"Hay diputados que ni siquiera se han parado con nosotros, en muchos casos no los vemos, no sabemos si están o no están. No le han respondido a la gente, eso sí, han levantado el dedo en el congreso. Y no se diga aquí, pues estamos viendo muchas deficiencias en los gobiernos municipales, no solamente en la Cámara de diputados, también en el gobierno estatal, porque hay que decirlo: en el gobierno estatal hay muchos pendientes y cosas que se tienen que mejorar"

¿Cómo asegurar la independencia de los partidos en un hipotético gobierno suyo?

"Nosotros somos ciudadanos de bien, los partidos tienen mucho que aportar pero no nos vamos a someter a ninguna agenda, ni de los partidos ni en función de los partidos, eso lo he entendido porque el 90 por ciento de los ciudadanos que van a votar no tienen partido, por eso renuncie a una militancia del partido sin pelearme con la gente con la que conviví, por eso me quede de simpatizante, no cambiándome de un partido a otro, pero sí para encabezar un gran movimiento de la ciudadanía, un gran movimiento de personas para los temas que le interesan a la gente".

Si algo necesita para vencer el domingo es que la gente salga a votar; en un momento socialmente crítico, ¿cómo incentivar a que acudan a las urnas?

"Ese es el llamado, que salgan a votar; hace tres años, dos millones cien mil sonorenses teníamos credencial de elector y un millón no salió a votar; necesitamos que la gente salga a votar y, sinceramente, me da la impresión que en todo el estado la gente lo hará, que no se quedará en sus casas porque sabe que hay mucho en juego y porque hay mucha inconformidad de lo que está pasando en el país".

Ernesto Gándara se apasiona al hablar de la elección, la cual reconoce como crucial, pues Morena y el gobierno federal lo tienen claro, el deseo es imponer la Cuarta Transformación en un Sonora herido y en pleno ataque de nervios.

"El candidato oficial del gobierno ha dicho que su misión es instalar la 4T en Sonora y en eso no nos han engañado, lo han dicho abiertamente, pero por eso mismo los sonorenses les decimos que no nos tienen que instaurar nada, que nos transformamos por nosotros mismos, que sólo queremos libertad y respeto, además de gobiernos eficientes".

Sin duda, el principal problema en el estado es la inseguridad, ¿dónde está la clave para mejorar una situación tan delicada?

"Primero hay que reconocer que las cosas no están bien; podemos ver cómo con un cinismo con una prepotencia dicen que las cosas van bien, dicen que la creación de la Guardia Nacional fue lo mejor que le pudo pasar al país y a Sonora, dicen que la militarización es lo mejor… basta de andar diciendo todos los días que se tienen otros datos, que se va muy bien. Sonora está en riesgo y, en ese sentido, lo que está muy mal es que un candidato a gobernador venga a aquí sin vergüenza y decir 'vengo a resolver lo que empeoré'", finalizó Gándara.