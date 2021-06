Semar al mando de puertos genera una opinión dividida en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se formalizó la decisión de que la Secretaría de Marina (Semar) tomará mando de los puertos, aduanas y Marina Mercante, dicha situación tuvo opiniones divididas en Guaymas, principalmente en desacuerdo con una posible ‘militarización’ de instituciones.

La información se dio a conocer durante la mañana del lunes, en la ceremonia para conmemorar el Día de la Marina Nacional.

Norma Castro Salguero, activista social en el municipio porteño, manifestó que está en desacuerdo como ciudadana y mexicana de que la Secretaría de Marina asuma responsabilidades que no son del perfil que ellos desempeñan.

Considero que la Semar no tiene nada que ver con los puestos administrativos de los puertos, pues no son facultades de ellos, esto es un plan piloto que no garantiza eficiencia, sin embargo lo que debe de hacer el Gobierno Federal es realmente combatir la corrupción”.

Asimismo, explicó que a su parecer sería mejor coadyuvar pero no dársele totalmente todas las facultades, pues son muy diferentes las actividades administrativas que tiene el Puerto, donde a lo mejor la Semar podría encargarse de la vigilancia o fiscalización, en un trabajo coordinado.

Me parece que los están desviado de sus actividades para lo que ellos fueron creados, donde lo único que se puede entender con esto es que el país se está militarizando”.

Al respecto, Óscar Acosta, activista social y docente en el Puerto, comentó que pudiera ser que haga falta una buena labor de vigilancia en los puertos, pero una cosa es la seguridad y otra la administración.

Entregar toda la responsabilidad de mando a la Secretaría de Marina es militarizar su operación y en lo personal no estoy de acuerdo, porque ya hemos visto que anteriormente se les ha dado el mando de otras instituciones de gobierno”.

Además, el activista expuso que posiblemente de ahí siga que se les dé la responsabilidad de la seguridad pública, “que de hecho lo son, pero falta que en todos los municipios eliminen a los Departamentos de Seguridad Municipal como es el caso con Guaymas”.

Mauro Masson, empresario y extitular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco–Servytur) en Guaymas, indicó que la Semar tome el mando es una buena elección, sobre todo en el tema de la incautación de drogas.

No es tanto creer o no que estén capacitados, el detalle es que están haciendo cosas que antes no se hacían y se ve el reflejo con la demonización de drogas, así como sucede con la construcción del nuevo aeropuerto en Ciudad de México o el Tren Maya, creo que institución más loable que la Semar y Guardia Nacional en el país no lo hay”.

En tanto, Luis Casillas Romo, presidente del Frente Jurídico de los Derechos Humanos (FJDH), comentó que ahorita la situación está muy crítica al querer dar una opinión al respecto, sin embargo lo que se debe hacer es buscar lo que dice la ciudadanía respecto a estos cambios tan importantes en las instituciones.

Como ciudadanos no estoy de acuerdo en una militarización, pues ahorita no están los tiempos para ese cambio cuando vemos que son ellos mismos los que en ciudades como en el sur están atacando a mujeres buscadoras, por eso estas labores no le competen a la Semar o por lo menos no del todo”.

Fuente: TRIBUNA