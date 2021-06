Controversia en Guaymas: Denuncian 'robo hormiga' en Servicios Públicos Municipales

Guaymas, Sonora.- De nueva cuenta, la actual administración del Puerto de Guaymas se encuentra en controversia, ante la denuncia pública por el presunto robo de combustible y material en la Dirección de Servicios Públicos Municipales que realizó la asociación civil 'Unión y Fuerza Guaymense'.

Después de que los líderes de la asociación Francisco Villaflor Bojórquez y Rogelio Smith, dijeran públicamente que los mismos empleados municipales 'saquean' constantemente todo lo que pueden y que el secretario del Ayuntamiento Manuel Arturo Lomelí respondiera que mientras un juez no determine que efectivamente hay corrupción, no habrá fundamento en las palabras de quienes acusan.

Al respecto, Francisco Villaflor Bojórquez , presidente de dicha asociación, dijo "le reportamos a la alcaldesa Sara Valle que estaban robando y nunca hizo nada".

Hay robo de material y de combustible, ahora sí que en todos los aspectos, hay una fuga muy grande en la dependencia", citó.

Rogelio Smith, extrabajador de Servicios Públicos, comentó que el "diésel y gasolina las ordeñan, le comentamos al secretario del Ayuntamiento y nos dijo que no nos me metiéramos, que esto iba a seguir y no se iba a acabar jamás viniera la administración que viniera".

"Fiscalizar y mejorar el alumbrado, pero no quieren porque están robe y robe, quieren estar saqueando, nos dimos cuenta hace un año", detalló.

Lo niegan

En tanto, Arturo Lomelí Cervantes, secretario del Ayuntamiento en Guaymas, negó categóricamente que le dijera al extrabajador de Servicios Públicos "que se hiciera de la vista gorda y así lo dejaras, cualquier anomalía de todo servidor público en la Comuna debe de ser denunciada".

Muchas personas que no estuvieron conformes con este 'buen' Gobierno de Sara Valle se la han llevado ensuciando esta administración, si soy corrupto que me lo demuestren", remató.

