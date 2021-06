Desaparición de mujeres en la región Guaymas-Empalme consterna a colectivos de búsqueda

Guaymas, Sonora.- Ante el aumento de desapariciones en Empalme y Guaymas, colectivos se encuentran sin dar tregua a las labores de búsqueda, sin embargo estos están extrañados por la elevación de mujeres que se encuentran también bajo dicha condición, pues en lo que va del año este fenómeno va a la alza.

Al respecto, grupos buscadores de la región refieren que al mes pueden llegar a recibir al menos 50 reportes de mujeres en calidad de desaparecidas, quienes consternados por los hechos realizan un análisis para definir las posibles causas de dicho fenómeno.

Cinthya Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, manifestó que la situación respecto al aumento de mujeres desaparecidas es alarmante, pues se mira que cada vez hay más féminas bajo esta condición.

Antes pensamos que estas desaparecían por trata de blancas o ajuste de cuentas, pero al encontrarlas muertes es donde decimos que no se trata de esto debido a las condiciones en las que las ubicamos".

Asimismo, dijo que en Empalme y Guaymas se vive una situación cada vez más alarmante, pues el índice de denuncias respecto a los hombres y mujeres se encuentran casi bajo las mismas estadísticas.

“La verdad no nos explicamos el motivo de este aumento, pero si que es verdad que la violencia puede llegar a todos los estratos sociales y zonas”.

Al respecto, Cecy Patricia Flores Armenta, líder de Madres Buscadoras de Sonora, comentó que recientemente recibieron la denuncia de tres mujeres Empalme y Guaymas que se encuentran bajo la condición de 'desaparecidas'.

“Lamentablemente, una mujer de estas es compañera del colectivo, la cual desapareció a la par de su esposo, quien el pasado sábado se le encontró sin vida en Los Arrieros, pero ella sigue sin aparecer".

Flores Armenta relató que todos los días llegan reportes por esta penosa situación en ambas ciudades y de los demás municipios en Sonora.

"Nos asombra el número de reportes que recibimos, los cuales rápidamente los subimos nuestra página para ver si alguien tiene información que pudiera ser útil para nosotros y para las autoridades".

En tanto, la madre buscadora dijo que luego de realizar un pequeño análisis respecto al aumento de mujeres extraviadas, llegan a la conclusión que la mayoría de los 'levantones' de féminas son por amoríos.

Ahorita no hay que ver si son de aquí o de allá, pues lo que debemos de hacer es exigirles a las autoridades justicia que trabajen más y de forma responsable, pues nosotros nos damos cuentas que no se sigue el Protocolo Alba, y hasta ahorita podría decir que no activan la alerta al instante ni cumple con el propósito para el que fue creado".