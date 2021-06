Robos no disminuyen en Cajeme: Ciudadanos alertan por hurto de medidores de la CFE

Ciudad Obregón, Sonora.- Los vecinos de las colonias del sur de Ciudad Obregón han denunciado, durante los últimos 15 días, un aumento en el robo de medidores pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual ha causado preocupación debido a las altas temperaturas, así como el inconveniente de los trámites que se deben de hacer ante este tipo de hurto.

Los robos han sido tan constantes que el pasado viernes fue encontrado un 'panteón' de medidores, aproximadamente 15 de estos desarmados y con los cables de fuera, entre la calle CTM y Jalisco.

Gerardo Flores, vecino de la colonia Esperanza Tiznado, declaró que la semana pasada fue víctima de la sustracción de su medidor, por lo cual tuvo que acudir a denunciar el hecho, con la finalidad de comprobar ante la CFE, que se trató de un robo real y no una medida para no pagar su recibo.

El domicilio de donde se llevaron este medidor, dentro de lo bueno, no está habitado, vengo cada tercer día a revisar que no se hayan robado nada, nunca pensé que llegaría y no tendría medidor, de cualquier forma, tengo que hacer el reporte para que la CFE no me cobre el repuesto, que la verdad estoy pensando quitarlo mientras no tenga inquilinos que renten la vivienda", detalló.