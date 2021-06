Padre camina a pie hasta Ciudad de México; exige justicia por su hijo desaparecido en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Con sus pies lastimados de tanto caminar y con una mochila y una pancarta en su espalda, el valiente padre de familia, José Eloy Espinoza González, recorre el municipio a pie con el objetivo de llegar hasta Ciudad de México y exigir a las autoridades esclarecimiento sobre la desaparición de su hijo desaparecido en Obregón, pues lleva 7 años sin respuesta.

En entrevista con TRIBUNA, Espinoza González, afirmó que emprendió este viaje desde el 20 de mayo del 2021 saliendo desde Baja California Sur, pues no ha recibido ninguna información o avance sobre el caso de su hijo, Jorge Luis Espinoza Rodríguez, quien desapareció en Ciudad Obregón un 19 de noviembre del año 2014, con tan solo 18 años de edad.

Luego de un largo camino, el viajero llegó a Cajeme donde acudió a la Fiscalía para solicitar carpetas de investigación y copias de expedientes, mismas que no le fueron proporcionadas. Ahora, continúa su viaje para llegar a la capital del país.

Manifestó estar “triste y enojado” por no recibir información en la Fiscalía ubicada en Ciudad Obregón, a 7 años de la desaparición de Jorge Luis.

No me han proporcionado nada, dicen estar muy ocupados, pero solo se la pasan en el teléfono. Busco llegar al Zócalo para decir al presidente de la nación que ponga a trabajar a las Fiscalías, que nos den resultados de nuestros hijos, de nuestros desaparecidos, porque la Fiscalía no hace nada y nosotros como víctimas no podemos hacer su trabajo, pero aquí estamos”, señaló.