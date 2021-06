Productores y propietarios se amparan; van contra plan presidencial de territorio yaqui

Ciudad Obregón, Sonora.- El proceso de medición y deslinde en terrenos yaquis del sur de Sonora (mejor conocido como Polígono de la etnia Yaqui) con base al Plan de Justicia para la Etnia Yaqui, prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa generando disconformidades entre los productores y propietarios rurales quienes mediante un amparo buscan que sea un proceso transparente y legal para los afectados.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El abogado Alejandro Olea Güereña señaló que es un amparo general con 40 solicitudes de terrenos nacionales, en busca de que la información en la solicitud sea "transparente y pueda ser accesible en sus elementos".

En entrevista con TRIBUNA, Olea Güereña explicó que se busca que los procesos se conduzcan de manera legal y no se hagan de forma confusa, "que los cuadros de los predios se hagan debidamente, para determinar con exactitud quiénes estarían afectados y quiénes no, recalcando la importancia de definir cuáles son los terrenos nacionales y cuáles no".

El legista dijo que por la ubicación de esos predios todo indica que la inmensa mayoría no son de terreno nacional. "Quizás se está generando una expectativa errónea y de ser así después puede generarse un conflicto social e inconformidades por un error del propio Gobierno, que cree que pueden ser nacionales".

Alejandro Olea, explicó que la intención buscada es que, con las mejores de las intenciones, se defina si hay propietarios legítimos, y en caso de ser así que se respete su derecho.

Con tantos años que han transcurrido desde el desarrollo de esta región, es difícil pensar que haya terrenos sin dueños, si hubiera un caso de personas que hayan tenido un terreno por mucho tiempo, con base a la ley agraria tienen la preferencia para adquirir esos terrenos, aun suponiendo que no tengan título de propiedad, pero eso se puede definir con una claridad plena en el proceso".

Sobre las irregularidades que ha encontrado Alejandro Olea expuso, que una de ellas, es que no están disponibles en oficinas de Sedatu los expedientes completos donde vengan las solicitudes, ni los cuadros de construcción e información necesaria, para estos trabajos. "Nos han explicado de forma amable los encargados del trabajo, pero es indispensable conocer a detalle cada expediente".

Del mismo modo argumentó que se comentó con Sedatu, el tema del punto de reunión para las gestiones, ya que se habilitó en el municipio de Guaymas, recibiendo como respuesta que se fijó ahí, porque hay acceso a Internet, un lugar donde atender a la gente, entre otras facilidades para que puedan mostrar los documentos, y todo lo necesario para atender al público.

Sin embargo, creemos que en ese sentido lo hacen de buena fe, pero sí creemos que está equivocado, porque un predio que está ubicado en Buenavista está a 150 kilómetros de Guaymas, ¿entonces cómo el punto de inicio será allá? A nosotros nos causó mucha sorpresa que señalaran un punto de inicio de deslinde, muy lejano al predio".

Fuente: Staff