Muertes en Sonora de vacunados contra Covid-19 son "porcentaje bajo" y "no es grave": AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que las muertes que se han registrado en Sonora de personas que recibieron las dos dosis de su vacuna contra el Covid-19 son un "porcentaje bajo" y que "no es grave".

Luego de que se revelara que en Sonora han fallecido al menos 25 personas por Covid-19, pese a que recibieron las dos dosis del fármaco contra el coronavirus, se le cuestionó a AMLO qué haría al respecto sobre esta situación.

En primera instancia, señaló que los decesos por Covid-19 de personas ya inmunizadas “no es un caso grave". Asimismo, señaló que todos los días se tienen reuniones sobre la pandemia, por lo que se sabe que el porcentaje de muertes es bajo:

Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave. Esto que me estás planteando no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia y acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó. Es mínimo, o sea, prácticamente inexistente, porque si no, nos reunimos todos y es para tratar el tema de la pandemia", señaló AMLO.