Salud Sonora, alarmada por el repunte del Covid-19; 11 personas han sido entubadas

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Salud de Sonora, Enrique Claussen Iberri, insistió la mañana de este jueves 24 de junio que es necesario retomar las medidas sanitarias tales como el uso del cubrebocas y la sana distancia, esto ante la consistente escalada en los casos de Covid-19 en el estado.

El funcionario informó que en las últimas semanas se reportaron casos graves de Covid-19 que requirieron de respiradores artificiales, pasando de 2 casos a 11 en la última semana, por lo que insistió a la ciudadanía a no relajarse y adoptar nuevamente los protocolos sanitarios.

Si no quieres ser cómplice de la escalada de contagios, no dejes el cubrebocas ni vayas a lugares que no estén ventilados. Protégete", señaló Claussen Iberri.