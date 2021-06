Incremento en robo de tapas de drenaje pone en riesgo a automovilistas y peatones en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El riesgo a automovilistas, peatones y al propio sistema de drenajes, sigue presente ante el constante robo de las tapas de drenajes que en las últimas semanas se han presentado en varias zonas del municipio, situación que ha causado descontento en la ciudadanía.

Carmen Figueroa, vecina de la colonia Luis Echeverría, relató que por la calle Plan de Ayala en su cruce con calle 2, la problemática tiene alrededor de 4 semanas, y ya se han presentado incidentes a causa de la falta de esta tapa.

Los vecinos pusimos una llanta para que la gente pudiera percatarse del hoyo, hace 2 semanas una vecina cayó ahí, y se lastimo una rodilla, claro que es un riesgo, sobre todo cuando pasan los carros y por sacarle la vuelta hacen maniobras que ponen en peligro a los peatones", explicó.

Irma Aidé Castro, ciudadana, señaló que hace una semana, la tapa del registro ubicado frente a su casa por la calle Paseo Miravalle, fue robada. “No es la única, al menos en esta zona he visto unas 3 que ya no tienen la tapa, es un peligro constante, los vehículos pasan a alta velocidad y se tiene el riesgo que no vean la falta de tapa y se pueda llegar a voltear o por esquivarlo atropellar a algún transeúnte”.

Miguel Ángel Caro Rincón, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), informó que se han colocado 16 tapas de PVC polimérico, con un costo de 2 mil 600 pesos, y que se tienen detectadas 32 faltantes clasificadas como de prioridad, por lo cual se buscó a un proveedor, quien fabrica estas piezas.

Así mismo señaló que a fin de eliminar esta práctica, de la que se han reportado al menos 6 robos de estás tapas de fierro forjado, se ha notificado a las autoridades sobre estos robos y se lanzó un llamado a las empresas de venta de fierro viejo, para que no compren estás tapas, evitando caer en la complicidad, añadiendo que es importante dar a conocer a la ciudadanía que se debe evitar el colocar materiales para evitar que no generen ruido, ya que esto daña al brocal.

Finalmente, el funcionario explicó que se están atendiendo estos reportes, sobre todo los que se han catalogado como de prioridad, debido a que aparte de los riesgos ya señalados, se tiene un daño económico a la paramunicipal, pero lo más alarmante es el impacto negativo al medio ambiente.

Con la llegada de las lluvias se pueden llegar a presentar taponamientos en los drenajes, ya que, con la falta de tapa, la basura ingresa directamente a la red de drenaje", dijo.

