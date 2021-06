Problemática de alcoholismo recobra fuerza en la región de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Otra pandemia silenciosa que se encuentra poco a poco invadiendo en los diversos sectores de Empalme y Guaymas es el uso y abuso de bebidas alcohólicas en exceso, situación que se vuelve una problemática social al mantener llenos los diversos grupos de alcoholismo de la región.

De esto, que en Empalme y Guaymas existen aproximadamente 25 centros de tipo Alcohólicos Anónimos, donde según un sondeo hecho por TRIBUNA acuden para asistencia de 20 a 30 personas a pláticas para el control del abuso de bebidas embriagantes.

Al respecto, el coordinador de oficina del Centro de Alcohólicos Anónimos ‘AA’ en el municipio porteño, Sergio ‘B’, como se nombró debido la confidencia, comentó que el consumo de alcohol siempre ha existido, sin embargo los jóvenes son quienes cada día recurren más a solicitar ayuda.

Vemos que crece en personas de entre los 20 a 30 años, pues es el sector que más acude a fiestas y eventos sociales, los cuales también son los que más sufren lesiones por accidentes o incluso la muerte por el alto índice de alcohol, aunado a que presentan el vicio de alguna droga que lo combinan con las bebidas embriagantes", dijo.

El coordinador de ‘AA’ en Guaymas, manifestó que ellos presentan mayor presencia de asistencias por el uso descontrolado de las bebidas durante diciembre, pues hay personas que durante ese mes quieren iniciar un año limpio.

Juan Agustín Urías Arenas, secretario del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Campo de la región, (Sintracam), dio a conocer que en temporadas de siembra en los diversos campos agrícolas del valle hay un aproximado de 5 mil personas, quienes son del sur del país y de Centroamérica principalmente, los cuales hasta un 30 por ciento de estos presentan problemas con el abuso del alcohol.

No solamente es el alcohol, sino las drogas, sin embargo en ambas no hay ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades, donde lamentablemente a raíz del presunto crimen organizado en los valles no hay ningún tipo de centro de rehabilitación y de Alcohólicos Anónimos”.

Urías Arenas lamentó que los sitios que antes había hayan cerrado por la inseguridad y delincuencia que prevalece, siendo un verdadero problema para quienes enfrentan este tipo de enfermedad.

Hay borrachos tirados por todos lados, gente que por no tener familia o conocidos agarran el vicio influenciados por otras personas, mismos que son un foco de infección; el alcohol se encuentra en todos lados, lo que genera que haya alto índice en su ingesta, generando una problemática de salud y en el terreno laboral”.

Fuente: TRIBUNA