Gobernadora cumple a habitantes de Ímuris con Laguna de oxidación que mejorará el ambiente

Ímuris, Sonora.- Para resolver la problemática ambiental y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ímuris, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó la Laguna de oxidación, obra que la población de este municipio había solicitado por más de veinte años.

En su gira de trabajo por Ímuris, donde fue acompañada por el alcalde Jesús Alberto Rentería Vázquez y por Sergio Ávila Ceceña, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), la mandataria estatal hizo entrega del Centro de Control de la Laguna de Oxidación y allí resaltó la importancia de este proyecto para mejorar la calidad de vida de las familias de este municipio.

Estoy muy contenta de haberles cumplido con algo que era una necesidad de muchos años, hace 20 años pedían esta obra que es la laguna de oxidación, en ocasiones los gobernantes no quieren hacer obras que no se ven y la laguna de oxidación ustedes no la van a ver, y pues no es una plaza bonita, no es una escuela bonita, está allá, bastante retirado, pero es una obra que realmente les va a traer salud, que realmente los va a librar de los olores que por años tuvieron que soportar, es una obra que realmente beneficia a todos los habitantes de este municipio", señaló Pavlovich.