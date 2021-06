Cajeme: Ciudadanos denuncian falta de aire acondicionado en transporte urbano

Cajeme, Sonora.- Aunque tener en funcionamiento el aire acondicionado es un requisito que por reglamento debe cumplir el transporte urbano en los municipios de Sonora, cajemenses denuncian que solamente una pequeña parte de las unidades realmente lo hacen, a pesar de las altas temperaturas.

En el Artículo 102, Fracción 11 BIS de la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora se estipula que todas las unidades deben mantener encendido el aire acondicionado desde el día 1 de mayo al 30 de septiembre de cada año.

Sin embargo, según Transportes Integrados de Cajeme S.A (Ticsa), de las 200 unidades que circulan por el municipio, solo cerca de 45 de ellas cuentan con lo necesario para cumplir con el reglamento y solo una parte así lo realiza.

En entrevista con TRIBUNA, Melissa Flores, ciudadana del municipio y usuaria del transporte urbano, mencionó estar inconforme, ya que las unidades que cotidianamente utiliza para desplazarse no encienden el aire acondicionado, lo que sofoca a los pasajeros.

La verdad es que las líneas que yo agarro no cumplen siempre con este requisito. La línea 5, 7 y 12 no lo hacen", explicó.

La cajemense considera importante que se cumpla con lo estipulado en la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora, sobre todo por las altas temperaturas.

El clima si está muy fuerte y más que nada lo que a mí me preocupa es que en el transporte viajan muchos adultos mayores y niños, cuando en muchas unidades ni siquiera todas las ventanas se pueden abrir", dijo.

Por su parte, Amelia Torres, quien dijo que a diario aborda las líneas 3, 10 y 1 del transporte urbano, aseguró que ninguna de ellas cuenta con el servicio.

No sabemos si es porque no están equipadas o si solamente deciden no prenderlo, pero claro que esto nos afecta porque el calor está insoportable en verdad”, mencionó.