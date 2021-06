Vecinos de Yucuribampo se manifiestan por falta de opciones de transporte público

Cajeme, Sonora.- La mañana de este martes, residentes del poblado de Yucuribampo, se reunieron a la entrada de la comunidad para manifestarse por la falta de camiones hacia la localidad.

La vecina Martha Alicia Galván, explicó que actualmente solo cuentan con dos unidades de transporte las cuales salen en dos horarios, por lo cual solicitan se permita el servicio de transporte por plataforma.

Tengo que ir a Obregón, porque me realizan hemodiálisis, y en ocasiones no puedo esperar a que sea la hora de salida del camión, pero no permiten que los Uber entren a la localidad, y en ocasiones ocupamos transporte de urgencia", señaló.