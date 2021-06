Prestadora de servicios impone condiciones a Ayuntamiento de Cajeme, Mariscal Alvarado las aprueba

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la Sesión de Cabildo Municipal, realizada este jueves, el organismo colegiado aprobó con mayoría calificada que el presidente municipal renueve el contrato de prestación de servicios con la empresa Inetum México S.A. de C.V., encargada de realizar la recepción y trámites para el pasaporte mexicano, acción que fue calificada por parte de los regidores, de ser ventajosa y hasta de extorción por parte de dicha empresa.

El regidor Rafael Delgadillo, detalló que esta empresa le brinda el servicio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que en Cajeme cobra por contrato 50 mil pesos mensualmente, y tras el vencimiento de dicho contrato se tiene de fecha para el día 7 de junio.

El problema se da porque La ley de disciplina financiera establece que no se puede realizar un compromiso financiero que trascienda a la actual administración, además los términos presentados por esta empresa, no son los correctos, de decir que nos iba a cancelar los contratos y que, si no renovábamos en vez de los 50 mil mensuales, después nos cobraría 120 mil pesos”.

Añadió que esta forma de presentación se está realizando a forma de “extorsión” y que pudieran existir intereses de algunos funcionarios, como podría ser el alcalde o algún regidor, al pedirnos de nueva cuenta un voto de confianza. “Ya estoy harto de estos ‘votos de confianza’, que por experiencia hemos visto que al final no cumplen”.

Por su parte la edil Roció Lauterio, declaró que, a su forma de ver, este es un contrato que se tenía que renovar desde noviembre, y que hasta hoy lo presentaron a la comisión, lo cual da mayor poder a la empresa para establecer sus propias condiciones.



Todos los municipios contratan con esta empresa al ser la única que presta el servicio, lo que si nos molesta es que, de última hora, vienen y nos dices que de no aprobarse dejarían sin servicio a la ciudadanía, por lo cual lo veo como muy coercitivo”, explicó.

Añadió que la empresa ofreció descuentos de hasta 50 por ciento por realizar el contrato a 36 meses, pero al desconocer si la próxima administración, le podría convenir este contrato, se solicitó que se estipulará que si al próximo gobierno no le convenga estas condiciones pueda cancelarlo.

Por dejar los análisis de este tipo de contratos a última hora, no se da la oportunidad de realizar un estudio a detalle, lo cual me hace sentir que la misma empresa tiene el ‘sarten por el mango’ para negociar”. finalizó.

Fuente: TRIBUNA