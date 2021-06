Ricardo Bours y Ernesto Gándara se unen 'por el bien de Sonora' en gran cierre en Cajeme  

Cajeme, Sonora.- En gran unión y ante miles de cajemenses, los candidatos que integran la alianza 'Va por Sonora' (PAN, PRI, PRD) realizaron su cierre de campaña en el municipio de Cajeme y reafirmaron su compromiso. El evento arrancó a las 17:00 horas de la tarde de ayer, donde miles manifestaron su apoyo a Ricardo Bours y Ernesto Gándara.

"Terminamos como empezamos, sumando"

El candidato a la gubernatura, Ernesto 'El Borrego' Gándara, reafirmó el gran compromiso que tiene con los sonorenses y aseguró que la alianza llegó al final de su campaña como inicio: sumando esfuerzos.

"Es un orgullo concluirla campaña aquí en Cajeme. Aquí concluimos, pero es el principio de una Sonora ganadora. Hemos recorrido todo el estado y culminamos con esta gran suma en donde todos nos sumamos, nos aliamos con partidos que sacrificaron su interés particular por el bien de Sonora: PAN, PRI, PRD. Nos unimos con gente de bien que no tiene partido, se unieron liderazgos, candidatos de otra fórmula y vamos a ganar porque tenemos una unidad que no conoce la gente que quiere venir a someternos", mencionó Gándara.

Aseguró que Sonora se transformará solamente con los sonorenses, con el trabajo de la gente y no con discurso, y externó su gratitud con Ricardo Bours:

Se vino una persona que es congruente con el decir y el hacer, que habla duro y que lo reconocemos porque es una gente de bien, así que por el bien de Sonora, hasta donde tope", festejó 'El Borrego'.

Lamentó la situación de violencia en Cajeme y el "cobarde" asesinato del excandidato, Abel Murrieta.

Lamento con todo nuestro corazón que haya caído a manos de un cobarde asesinato, una persona de bien, un hombre de convicciones, un compañero, un amigo al que nunca vamos a olvidar", dijo Gándara en su cierre de campaña.

Ricardo Bours reitera su apoyo

El empresario, Ricardo Bours Castelo, confirmó nuevamente su confianza en el proyecto de Ernesto 'El Borrego' Gándara, invitando a los ciudadanos a dirigir su voto al candidato, por el bien de la ciudadanía.

"Estoy apoyando con todo a mi amigo Ernesto, los sonorenses no nos rajamos, nos sumamos por una mejor causa. Tenemos que impedir que lleguen los del centro a imponer sus mañas. No podemos permitir que llegue más gente a Cajeme a robarse el palacio municipal, ya pasaron muchos por ahí y siguen pasando, tenemos que darle nuestro apoyo a Ernesto. Me quito el sombrero".

Aseguró que los sonorenses se encuentran unidos y no permitirán ninguna clase de imposiciones, ni que se amenace la paz:

Basta de ser permisivos, los de Morena vienen por más, no se conforman con México, no se conforman con Sonora. ¿Nos vamos a quedar callados? No hay que permitir que llegue un extraño como Alfonso Durazo, ese mentiroso que no tiene el valor para pasearse entre la gente", señaló Bours.

Se unen por el bien común

Anabel Acosta Islas, candidata a la alcaldía de Cajeme, recordó que la paz en el municipio y estado solamente se logrará con un trabajo en conjunto.

Este 6 de junio vamos a llenar las urnas de votos para la fórmula, de un mejor futuro para Cajeme y de esperanza. No vamos a permitir que siga gobernando el fracaso que hoy nos gobierna, no permitiremos que gobiernen quienes nos han quitado todo, menos la voluntad de salir adelante", señaló, acompañada de todos los miembros de la fórmula.

Recordó que Cajeme atraviesa la peor crisis de la historia. "Vivimos la peor crisis que hemos tenido en nuestra historia. Pero aquí estamos, aquí está Cajeme, somos ejemplo de lucha, no nos rajamos, nunca nos rendimos. Vamos a hacerlo unidos, Cajeme tendrá presidenta municipal y es con esta gente de carácter que integra la fórmula que les mandaremos mensaje a los que no conocen Sonora".

