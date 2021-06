VIDEO: ¡Increíble! Tormenta tropical Enrique provoca fuertes lluvias e inundaciones en Sonora

Sonora.- La noche del pasado martes 29 de junio se reportaron fuertes lluvias en diversas zonas de Sonora; estas surgieron por causa de la tormenta tropical Enrique en la costa del Pacífico . No obstante, las precipitaciones causaron varias inundaciones en la entidad.

Habitantes de distintas zonas de Sonora compartieron a través de redes sociales cómo es que las lluvias registradas el pasado martes 29 de junio fueron tan fuertes, que causaron inundaciones en sus municipios.

Si bien hubieron lluvias fuertes que provocaron ligeras inundaciones, algunos sonorenses festejaron el evento. Por ejemplo, habitantes de Cajeme que compartieron fotos en las que se ven los desbordamientos.

Sin embargo, no publicaron esta información como queja, sino como festejo, pues según estos, hace más de seis meses que no llovía en esa región.

Asimismo, se informó que zonas en Cajeme, como la colonia Providencia, Esperanza, Villa Itson, Campanario y parte del sur de Ciudad Obregón se quedaron sin luz unos por minutos y otros hasta una hora, todo a causa de las lluvias.

Por otra parte, hubieron habitantes que sí se vieron fuertemente afectados por las lluvias, como los de Álamos, al sureste de Sonora.

De acuerdo con lo publicado, en la 'Ciudad de Los Portales' la lluvia provocó desbordamientos de aguas sucias y hasta caída de árboles.

Hasta el momento, las autoridades no han dado información de heridos y víctimas mortales por los eventos anteriores; tampoco han detallado a cuánto ascienden los daños materiales. No obstante, muchos sonorenses festejan la época de lluvia en la entidad, pues estas no son comunes.

Nunca he entendido a la gente que le saca la vuelta a la lluvia. Vivimos en Sonora, llueve 2 veces al año. No mamen. — Rafael (@jrafael95_) June 30, 2021

