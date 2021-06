¡Atención Sonora! Vacunas contra Covid-19 donadas para EU se aplicarán en frontera mexicana

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes 4 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard informó que las vacunas contra el Covid-19, donadas por Estados Unidos se aplicarán en estados de la frontera mexicana, entre los que destaca Sonora.

El millón de vacunas antiCovid-19 que llegarán a México, de la farmacéutica Johnson &Johnson, las cuales son de una sola dosis, se aplicarán en los municipios de la frontera norte de México, a ciudadanos de 18 a 40 años de edad.

Asimismo, se informó que los municipios en los que se aplicarán estas vacunas serán varios en los estados de Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

De igual forma, se acentuó que esta decisión se toma para que las actividades económicas en la frontera entre México y Estados Unidos puedan reestablecerse lo más pronto posible, de forma segura para ambos países:

El propósito es que la vacunación en México avance a proporciones similares a las que hay en EU, por lo tanto, se agilice o acelere la reapertura de las actividades en la frontera entre México y EU. Porque la razón por la que esto no se ha podido hacer es precisamente porque no tenemos los mismos estándares o la misma proporción de personas vacunadas, y pensamos que con esto habría ya todas las condiciones sanitarias para que EU pueda acceder a que se reanuden las actividades, sino todas su gran mayoría, y no se mantenga la afectación económica, comercial y personal que ha habido", informó el secretario de Relaciones Exteriores.