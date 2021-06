Comerciantes de Cajeme esperan mejoría en sus ventas tras un posible regreso a clases presenciales

Ciudad de México.- Tras el anuncio realizado por el secretario de Educación y Cultura estatal, Víctor Guerrero González, sobre un plan piloto de clases presenciales donde se retomarían solo algunas actividades escolares, comerciantes de productos para estudiantes, como papelerías y tiendas de uniformes escolares, esperan una mejoría en su venta.

Carmen, dueña de una papelería, declaró que, desde el cierre de clases presenciales, las ventas bajaron de manera considerable, por lo que un regreso a las aulas supondría una mejoría en las ventas.

A pesar de esta proyección, considero que se debe de realizar de manera adecuada, recordemos que los niños aun no cuentan con la vacuna, sobre si nos beneficia o no el que vuelvan a las escuelas, aun no lo sabemos, tendremos que esperar para ver cómo se dan las cosas, de momento no han venido a comprar útiles escolares, tal vez ya que se anuncie de manera oficial”, detalló.