Ciudadanía reporta cambio de ubicación de casillas sin aviso previo en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudadanos que votan en el módulo de la escuela José María Leyva, en la colonia Cajeme, se quejan que no se habilitó el módulo y están siendo enviados a la colonia San Antonio, a las casillas ubicadas en la Escuela secundaria 70.

Mismo caso para los vecinos de la colonia Beltrones, quienes tienen que acudir al kinder 'Felipe Lope de Vega' en la colonia Cajeme.

"No me parece justo que sin ningún aviso nos manden hasta acá, con el calor que está haciendo, con esto mucha gente opta por no hacerlo", señaló Gloria Calderón, ciudadana.

Por su parte el ciudadano Miguel Marquéz, detalló que batallo para encontrar donde le correspondía su casilla, debido a que la aplicación lo mandaba a la escuela 'Esteban Teros', dónde no se habilitó, y tampoco pusieron aviso a dónde la cambiaron.

Fuente: TRIBUNA