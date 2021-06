Erick Vega, joven con discapacidad, acude a votar: "Es importante ser parte de esto"

Ciudad Obregón, Sonora.- Erick Vega, ciudadano con discapacidad física, acudió esta mañana a las 9:54 a emitir su voto en la casilla especial 844 en la Central Camionera, pero algunas personas se opusieron a que tuviera la oportunidad primero que ellos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google New

Nosotros también merecemos votar. Muchas personas se alteraron y no querían que yo pasara. Se me dio la oportunidad por mis condiciones, no es mi culpa, no me metí a la fila" explicó a Tribuna.