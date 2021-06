Tras regresar Cajeme a color amarillo, Canaco invita a la ciudadanía a ser socialmente responsable

Ciudad Obregón, Sonora.- Ivonne Llamas Asencio, presienta de la Canaco Ciudad Obregón, invitó a los ciudadanos a ser conscientes sobre las duras consecuencias que pueden tener si no cumplen con la aplicación de gel antibacterial, mascarilla y una distancia adecuada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Más allá de las medidas que tomen las autoridades, los políticos o las empresas, le verdad es que las personas no respetan, no cumplen. La ciudadanía tiene gran culpa de que haya incrementos de contagios de Covid-19, porque no hay una responsabilidad social”, dijo.

Explicó que algunos ejemplos de esto fueron los cierres de campañas de algunos candidatos a un cargo de elección popular en el municipio, pues afirmó que hubo aglomeraciones y descuidos. ¿Por qué te tienen que prohibir algo para que no lo hagas, en vez de que seas tú mismo el que cuide su salud? Aunque las personas saben que deben cumplir con lo recomendado para bienestar de ellos mismos, prefieren no hacerlo y les es más fácil echarle la culpa al Gobierno”, dijo.

Por ello, invitó a los y las cajemenses a hacerse responsables de sus decisiones y a cooperar por un Cajeme con menos contagios.

Si todos adquirimos esa responsabilidad estaremos empujando juntos para que no retrocedamos de nuevo en el mapa epidemiológico”, finalizó.

Fuente: TRIBUNA