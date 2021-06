Ante las altas temperaturas, Cruz Roja en Cajeme emite recomendaciones a la población

Cajeme, Sonora.- Ante las altas temperaturas que se reportan para los próximos días por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en nuestro municipio, la delegación local de Cruz Roja emite un llamado a la población a redoblar precauciones.

José Luis Osegueda, titular de Cruz Roja, alerta el aumento de riesgo por golpes de calor, señalando que estos pueden ser fatales. "Aún no tenemos registrado un solo caso, pero no por eso se deben de dejar los cuidados, y no solo por estos golpes de calor, también se pueden presentar casos de deshidratación".

Añadió que a fin de reducir el riesgo de padecer algún problema por el calor extremo, se recomienda el no exponerse a los rayos del sol, durante medio día, así como utilizar ropa ligera, algún sombrero o sombrilla, mantenerse hidratado, evitando refrescos azucarados, ya que estos no cumplen con la función de hidratar.

Finalmente recomendó llevar una dieta de las denominadas astringentes, bebiendo agua a pequeños sorbos y constantemente, y recurrir a limonadas alcalinas o a los preparados de rehidratación rápida que se venden en farmacias, acudiendo al médico en caso de presentar algún síntoma relacionado con la deshidratación.

Fuente: TRIBUNA